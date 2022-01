Am 30. April und 1. Mai findet die Aktion ,,neanderland TATORTE - offene Ateliers'' statt. Eingeladen sind bildende Künstler. Die Ateliers sollen am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Bis zum 30. Januar ist die Online-Anmeldung möglich unter www.neanderland-tatorte.de. Auskünfte gibt es beim Kreis Mettmann, Amt für Kultur und Tourismus, per Email unter tatorte@kreis-mettmann.de oder vormittags unter Tel. 02104/99-3013 oder -2074.