Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu Unfallfluchten, wie auch in Velbert:

Am Sonntagmittag, 5. September, touchierte ein Pkw-Fahrer eine Radfahrerin auf der Heiligenhauser Straße 82, was ihn wohl nicht kümmerte.

Gegen 14.30 Uhr befuhr eine Fahrradfahrerin den gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Velbert. In Höhe der Ausfahrt eines Schnellrestaurants befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes den Geh- und Radweg ohne auf die Radfahrerin zu achten. Er touchierte hierbei das Vorderrad der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich auf der Heiligenhauser Straße, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der Fahrer kann laut Polizeibericht folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 35 Jahre alt

- Vollbart

- hohe Stirn und wenig Kopfhaar

- südländisches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.