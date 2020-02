In der Zeit vom Freitagabend, 21. Februar, 18.30 Uhr, bis zum Samstagmorgen, 22. Februar, 11.30 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW VW Touran an der Robert-Koch-Straße in Velbert, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kopernikusstraße, auf dem Parkstreifen in Höhe des Hauses Nr. 90.

In dieser Zeit wurde der VW von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug in der Vorbeifahrt

gestreift und dabei an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt.

Der noch unbekannte Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug und ließ am Touran einen geschätzten Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, aber auch blauen Fremdlack zurück.

Dieser wurde von der Polizei gesichert und ist nun erster Hinweis auf das offenbar ebenfalls beschädigte, flüchtige Unfallfahrzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/946-6110,

jederzeit entgegen.