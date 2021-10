Für Velberter Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren bietet der Kulturrucksack NRW auch in diesem Jahr wieder verschiedene kostenfreie Mitmachangebote in den Herbstferien an. Bei folgenden Angeboten gibt es noch freie Plätze:

Ein eigenes T-Shirt oder Kleidungsstück können sich Jugendliche am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. Oktober, jeweils von 11 bis 13 Uhr in der Villa B, Höferstraße 37 in Velbert, gestalten. Es können verschiedene Techniken mit Stiften, Spraydosen oder Druckarbeiten (kein Fotodruck) ausprobiert werden.

Gemeinsam kreative Fotos mit Lichtmalerei produzieren die Teilnehmer bei der Veranstaltung „Lightpainting – Fotos im Dunkeln“ am Montag, 18. und Dienstag, 19. Oktober, jeweils von 11 bis 14 Uhr im Städtischen Kinder- und Jugendzentrum, Lessingstraße 12 in Neviges. Mit zur Verfügung gestellten Spiegelreflexkameras und erzeugten Effekten durch Taschenlampen, LED-Lichter oder Knicklichter wird unter Anleitung der Fotografin Karin Hessmann die Langzeitbelichtung in einem verdunkelten Raum ausprobiert.

Eine Neuauflage des Manga-Tages gibt es am Freitag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der Stadtteilbibliothek Langenberg, Donnerstraße 13 . Dabei dreht sich alles um die Erstellung von Mangafiguren oder -schriften mit der Mangakünstlerin Alexandra Völker.

Anmeldung und weitere Infos

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Das Anmeldeformular sowie weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Velbert. Heike Mühlenstedt-Felix von der Stadt Velbert nimmt Anmeldungen außerdem unter Tel. 02051/26-2296 oder per E-Mail an kulturrucksacke@velbert.de entgegen. Die Anmeldung kann auch an den einzelnen Veranstaltungsorten erfolgen.

Es gilt die 3G-Regel.