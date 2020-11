Die Evangelische Kirchengemeinde Velbert- Dalbecksbaum lädt am Sonntag, 15. November, um 10.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Apostelkirche, Wichernstraße 1 in Velbert, ein.

Im Mittelpunkt stehen Radierungen von Karen Werner zum Thema "Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst? Gottes Schöpfung - Achtsamkeit gegenüber dem Leben".