Werke der Künstlerin Andrea Thierbach, Annette Dyba und Christian Lüttgen sind zur Zeit noch in der Galerie#23 (Frohnstraße 3) ausgestellt, die am Sonntag, 5. September, von 13 bis 17 Uhr geöffnet ist. Als nächste Künstlerin wird Ayse Arslan mit ihren Collagen vorgestellt, die am Sonntag (5. September) persönlich anwesend sein wird.

1964 in Essen geboren, besuchte sie nach der Ausbildung zur Damenschneiderin die Modefachschule Düsseldorf/Schloß Eller. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Mode-Designerin ist sie seit 1994 als freischaffende Textilkünstlerin tätig.

Auch Ute Augustin-Kaiser, die ein breites Spektrum ihrer Werke aus Keramik zeigt, ist an diesem Sonntag in der Galerie#23 anwesend.

Ausgestellt sind des Weiteren Werke der KünstlerInnen Yahia Asilo, Ute Augustin-Kaiser, Catalin Badarau, Helmut Büchter, Anne Kaiser, Nina Koch, Jems Robert KokoBi, Evangelos Koukouwitakis, Bernhard Kucken, Peter von Malotki (1942-2016), Anett Münnich und Edith Oellers.

Skulpturengarten der Galerie#23

Im Skulpturengarten sind Catalin Badarau, Armin Baumgarten, Nina Koch, Bernhard Kucken und Franz Küsters vertreten.

Termine können unter Telefon 02052/9258363 und 0176/82303025 vereinbart werden. galerie#23 //Doris Stevermüer// Frohnstraße 3 // 42555 Velbert-Lgb. Tel.: 02052/9258363 + 02052/4758 info@galerie-23.de www.galerie-23.de Ute Augustin-Kaiser zeigt Keramik-Objekte.