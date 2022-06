Nach dem Umzug präsentiert das neue Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum nun die erste Sonderausstellung. Die Sonderausstellung „Unterwegs? Aber sicher! Reisen im Wandel von der Seefahrt bis zur Raumfahrt“ ist ab Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 16. Oktober, im Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum, Kolpingstraße 34 in Velbert, zu sehen.

Während sich die Gründe für eine Reise im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben, sich die Fortbewegungsmittel ständig weiterentwickeln und die Welt stetig vernetzter wird, bleibt die Sicherheit für Leib und Seele sowie für Hab und Gut bis heute und auch in Zukunft eine zentrale Priorität für Reisende. Die Ausstellung wirft einen Blick auf die unterschiedlichen Arten des Reisens, ihre jeweiligen Herausforderungen und wie sie bewältigt wurden. Zu sehen sind Sicherheitsstrategien aus den Bereichen der Seefahrt, des Wanderns, des Radfahrens, der Bahn- und Autoreisen sowie der Luft- und Raumfahrt. Erstmals werden seit der Neueröffnung auch die Räume der Villa Herminghaus in das Museumsgeschehen einbezogen.

Der Besuch der Sonderausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten möglich und im Eintrittspreis für die Dauerausstellung enthalten. Weitere Infos finden sich unter www.schlossundbeschlaegemuseum.de.