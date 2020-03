Vom Chorgeist, der nicht singen darf

ja, ihr lest richtig! So ein Mist! Das hat selbst ein Chorgeist noch nicht erlebt. Da legt solch ein 0,00015m oder 15nm kleines Miststück Deutschland lahm, also auch uns, euren VMC. Und Wuhan in China schien so weit weg, nach der ersten Meldung in den Medien hat man es sofort wieder vergessen; betrifft mich doch nicht. Pustekuchen!! Natürlich müssen auch wir reagieren. Alle Proben sind ab sofort bis nach Ostern ausgesetzt. Unser Konzert am 26.April in Heiligenhaus ist abgesagt und wird am 3. oder 4. Oktober wohl nachgeholt, sofern alle anderen Parameter passen.

So ein Käse!

Die gute Nachricht: alle unsere Sänger sind bis jetzt wohlauf und wir setzen alles daran, dass der VMV innerhalb des Chores die Ansteckungsgefahr auf Null zu reduzieren versucht.

Da stellt sich mir gerade die Frage, ob ein Chorgeist sich überhaupt anstecken kann? Eher nicht, wie auch! Ihr könnt mich ja üblicherweise gar nicht sehen, das Virus also auch nicht.

Deshalb fühlt euch von mir gedrückt, umarmt und geknuddelt! Macht ja sonst niemand in diesen Zeiten.

Sobald es etwas Neues zu berichten gibt, melde ich mich wieder.

Bleibt gesund!!

Euer Chorgeist