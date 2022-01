Alle Eltern sind mit ihren dreijährigen Kindern eingeladen, am Samstag, 15. Januar, zur Auftaktveranstaltung des bundesweiten Projektes „Lesestart 1-2-3“ in eine der drei Velberter Bibliotheken zu kommen.

In den Kinderbibliotheken in Velbert-Mitte, Friedrichstraße 115-117, in Neviges, Elberfelder Straße 60, und in Langenberg, Donnerstraße 13, lesen ab 11 Uhr ehrenamtliche Vorlesepaten ein Bilderbuch vor. Anschließend besteht für die Kinder die Möglichkeit, passend zur Geschichte zu malen. Außerdem erhalten alle Dreijährigen an diesem Tag ihr „Lesestart-1-2-3“-Set geschenkt, das ein altersgerechtes Bilderbuch enthält sowie Informationsmaterial für Eltern rund ums Vorlesen. So gibt es beispielsweise Tipps, wie das Betrachten von Bilderbüchern und das Vorlesen in den Familienalltag eingebaut werden können. Die Teilnahme an der Vorlesestunde ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Zugang zu den Bibliotheken unterliegt der aktuellen Corona-Schutzverordnung und erfolgt nach der 2G-Regelung.

Bundesweites Programm

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt.