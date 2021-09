Nach der langen Coronapause sind nun die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Velbert im Best Western Plus Parkhotel in Velbert zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft und ihr langjähriges Engagement zum Wohle Velberts.



Zu feiern gab es zwei 50-jährige und vier 40-jährige Jubiläen, "das ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit", sagte der Vorsitzende Burghardt Fülling. Manfred Hagling, langjähriger Vorsitzender des Rhythmus-Chor in Neviges, freute sich über seine Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft sowie eine Ehrennadel und erinnerte an seinen großartigen Freund und Wegbegleiter Heinz Schemken. Mit ihm habe ihn nicht nur die Parteizugehörigkeit verbunden, sondern auch die Liebe zur Musik bei den Schemmi-Singers. Außerdem wurden Ute und Klaus Hecker für 50 Jahre geehrt sowie Dr. Ernst Georg Depner, Hans Kostka und Wigrid Wohlmann für 40 Jahre Mitgliedschaft. Bundestagskandidat Peter Beyer ließ es sich nicht nehmen, die Mitglieder für den Endspurt im Bundestagswahlkampf zu motivieren. Nach der etwas langweiligeren Wahl der Delegierten für den Kreisparteitag ließen die Parteifreunde den Abend bei spätsommerlichen Temperaturen auf der Terrasse des Parkhotels bei netten Gesprächen ausklingen.