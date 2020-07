Es geht mit dem beliebten Bingonachmittag in Tönisheide weiter. Am 04. August im Cafe Restaurant Inside in Tönisheide auf der Wülfratherstr wird Lothar Jäger wieder ab 15 Uhr die Kugeln rollen lassen. Jeder ist herzlich gesehen muß aber 16 Jahre sein um mitspielen zu können.Es gibt viele Preise zu gewinnen und dabei ist das Spielen kostenlos. Die Sonderspiele wo man bei einem Spiel fünf mal gewinnen kann sind auch dabei. Neueinsteiger werden schnell angelernt.