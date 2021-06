Auch in der zweiten Staffel des Gesundheitspodcasts „Bitte freimachen!“ der Helios Kliniken in Velbert, Oberhausen und Bonn, gehen Experten Krankheitsbildern auf den Grund und klären auf.

Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt? Entbinden im Vierfüßlerstand, stehend oder doch lieber in der Geburtswanne? Es gibt viele Fragen, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen. Jährlich werden in der Helios Klinikum Niederberg in Velbert mehr als 1000 Babys auf die Welt gebracht. Ein aufregendes Ereignis – nicht nur für die werdenden Eltern, sondern immer wieder auch für die Hebammen und Ärzte.

Dr. Gerd Degoutrie ist Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik und spricht mit Lisa Schultheis über die Faszination seines Berufes in der Frauenheilkunde, Emotionen im Kreissaal und über den für ihn schönsten Geburtsmoment. Außerdem räumt der erfahrende Gynäkologe mit dem Mythos auf, ob Männer bei der Geburt wirklich so oft in Ohnmacht fallen.

Bitte freimachen

Regelmäßig reden die Experten des Helios Klinikums Niederberg, der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und, ab dieser Staffel neu, des Helios Klinikums Bonn Rhein-Sieg über wissenswerte Themen aus der Medizin, klären im lockeren Gespräch Vorurteile und Mythen auf und bringen damit Licht in so manches Dunkel.

In jeder Folge geht es einem anderen spannenden Thema auf den Grund und nützliche Tipps vom Spezialisten gibt es noch obendrauf. Also: schnell mal reinhören!

