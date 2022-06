Die Nordseeinsel Norderney gehört wegen ihres gesunden Klimas, der großzügigen Strandpromenaden und des vielfältigen Kur- und Freizeitangebotes zu den begehrtesten Seniorenreisezielen, so die AWO. Die bietet mit ihrem Sozialen Reisedienst ein umfangreiches Norderney-Urlaubsprogramm. Für ihren 14-tägigen Aufenthalt vom 13.Juli bis 27. Juli sowie für Aufenthalte im September gibt es noch freie Plätze in geeigneten Häusern mit idealer Lage, direkt am Weststrand und in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum, verspricht die AWO. Geboten werden Hausabholung mit Gepäckservice, Bustransfers, Fährüberfahrten, Unterbringung mit Halb- oder Vollpension und jeweils eine ehrenamtliche, geschulte Reiseleitung, die sich um alle organisatorischen Dinge und ein ansprechendes Freizeitprogramm kümmert. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Mitgliedschaft. Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen sind kostenfrei erhältlich bei der AWO Hattingen/ Sprockhövel, Tel. 02332/700496 oder unter www.awo-seniorentouristik.de.