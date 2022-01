Fußball-Oberligist SSVg Velbert setzt auf Kontinuität: Frühzeitig wurden die Verträge mit dem Trainertrio um ein weiteres Jahr verlängert.

Das Trainergespann besteht aus Hüzeyfe Dogan, der im März 2021 zum Trainer der ersten Mannschaft ernannt wurde, Ex-Profi Timo Achenbach, der seit Juli 2021 als Co-Trainer fungiert, und dem früheren SSVg-Spieler Björn Kreil, der 2016 die Position des Torwarttrainers übernahm. Gemeinsam führte das Trio die Mannschaft an die Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein.

SSVg-Vorsitzender Oliver Kuhn beschrieb die Gespräche mit dem Trainerteam als "schnell zielführend" und " rasch zum obligatorischen Handschlag" kommend. "Wir spielen gerade eine wirklich gute Saison, und das ist der Verdienst jedes Einzelnen in der Mannschaft und im Funktionsteam. Ich glaube, ich kann für meine Trainerkollegen sprechen, wenn ich sage‚ es macht richtig Spaß in diesem großartigen Stadion mit seiner Infrastruktur und einem so tollen Team trainieren zu können", äußerte sich Hüzeyfe Dogan.