Für Menschen, die sich durch Sorgen in Beruf und Freizeit, Terminstress, Umwelteinflüsse oder durch die Informationsflut der Medien belastet fühlen, bietet der Kreissportbund (KSB) Mettmann ab Mitte März drei Online-Kurse zur Stressbewältigung an.



Dabei handelt es sich um die folgenden Angebote:

Kurs 2021

Der „Erste-Hilfe-Kurs" zur Stressbewältigung vermittelt leicht zu erlernende alltagstaugliche Entspannungstechniken und -übungen, die die Teilnehmer unmittelbar vor oder nach einer belastenden Situationen einsetzten können. Bei regelmäßiger Übung können diese Übungen die Stressresistenz und körperliche Beschwerden bessern. Der Kurs läuft über acht Termine, startet am Sonntag, 14. März, um 11 Uhr und dauert jeweils eine Stunde.

Kurs 2022

Im Kurs "Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen" lernen die Teilnehmer ein Entspannungsverfahren mit willentlicher und bewusster An- und Entspannung. Nacheinander und in kurzen Einheiten spannen sie von Kopf bis Fuß einzelne Muskelgruppen für einige Sekunden an, um sie danach zu entspannen. Dieses Verfahren führt zu Ruhe und Gelassenheit und verbessert allgemein die Stressverträglichkeit. Dieses Angebot umfasst acht einstündige Termine und beginnt am Dienstag, 16. März, um 19 Uhr.

Kurs 2023

Beim "Autogenen Training" handelt es sich um ein auf Auto-Suggestion basierendes Entspannungsverfahren. Die Teilnehmer führen die Übungen in spezieller Körperhaltung im Sitzen durch. Die Übungen können die Persönlichkeit und die Leistungsfähigkeit stärken sowie bei Stress, innerer Unruhe oder Hyperaktivität helfen. Der erste von acht einstündigen Terminen ist am Donnerstag, 18. März, um 19 Uhr.

Anmeldung beim KSB

Alle Kurse finden über Zoom statt. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Infos gibt's beim Kreissportbund Mettmann unter Tel. 02104/976100 sowie auf der Homepage des Kreissportbunds.