Der Chorgeist des Velberter Männerchores und das Coronavirus

Euer Chorgeist des Velberter Männerchores heisst euch herzlich willkommen in 2022! Mit ziemlich viel Zuversicht im Herzen freue ich mich auf das neue Jahr und auf euch alle. Aber zuvor mal ein Brief an das Coronavirus!

An das Coronavirus, ( dir einen guten Tag zu wünschen, verkneife ich mir an dieser Stelle)

So geht das einfach nicht!! Was glaubst du eigentlich, wer du bist! Was haben wir dir denn getan, dass du so auf uns rumhackst? Dein Verhalten ist mit nichts zu rechtfertigen, mit rein gar nichts! Wir Jungs vom Velberter Männerchor wollen den Menschen doch nur eine Freude machen mit unseren Konzerten. Aber nein, der feine Herr Coronavirus hat was dagegen. Idiot! Selbst ich als Chorgeist bin stinksauer auf dich. Und die Mitglieder des Freundeskreises des Theaters in Essen sind auch meiner Meinung. Du vermasselst mir alles. Merkst du nicht, dass du letztendlich nur verlieren kannst? Du hast dir mit den Menschen die falsche Spezie auf dem Planeten ausgesucht. Glaub mir, wir kriegen dich. Irgendwann haben wir dich. Und dann hat dein letztes Stündchen geschlagen. Wir alle werden nachholen, was wir wegen dir verpasst haben. Unsere Konzerte werden schöner und besser sein als je zuvor. Wildfremde Menschen werden sich jubelnd in den Armen liegen, wenn der Schlussakkord erklingt.

So, und jetzt schleich dich, aber zackig!

Die üblichen Grüße am Ende kannste auch vergessen!!!! Der Chorgeist des VMC

Und? Wie findet ihr den Brief? Ich gehe mal nicht davon aus, dass da eine Antwort kommt. Aber ich freue mich ehrlich darauf, mit euch mal wieder in einem Konzert des VMC zu sein. Ich vermisse euch unheimlich. Denkt ihr auch manchmal an unsere Konzerte? Ausverkauftes Haus, unser Chor, die Solisten und dann diese atemberaubende Stimmung! Wir Sänger mit Gänsehaut und ihr mit Glücksgefühlen. Weihnachtskonzerte mit Tränen der Rührung und Freude bei euch. Ja, ich habs gesehen. So manches Taschentuch wurde dezent gezückt. War das herrlich! Aber genauso machen wir es wieder, abgemacht? Ich halte euch auf dem Laufenden.

Wir sehen uns bald

Euer Chorgeist