In Pflege- und Betreuungsberufen sind Beleidigungen, Vernachlässigungen, körperliche Gewalt und Freiheitsentzug leider keine Einzelfälle. Betroffen sind sowohl Hilfsbedürftige wie auch Pflegende, denn Gewalt ist keine Einbahnstraße. Um Gewaltvorkommnissen vorzubeugen und rechtzeitig mit angemessenen Mitteln zu reagieren, wie auch nach Gewaltereignissen adäquat mit Betroffenen umzugehen und um ein die Institution umspannendes Gewaltschutzkonzept geht es in einem neuen Buch.



Vier Experten, Thomas Hecker, Michael Jung-Lübke (beide Voerde), Stefan Freck (Bremen) und Peer Friedenberg (Bochum) haben ihre Expertise in den Feldern der stationären wie ambulanten Alten- und Krankenpflege, Arbeit mit Menschen mit Behinderung und der Psychiatrie zu einem Werk geformt, dass jetzt auf dem Markt erhältlich ist: „Gewaltprävention in Pflege und Betreuung - Gefahren erkennen, konsequent handeln und deeskalieren“. Pflege- und Betreuungskräfte erfahren, wie der Alltag gewaltfreier verlaufen kann, statt hilflos Situationen ausgeliefert zu sein, in denen Gewalt erlebt oder (oft unbewusst) selbst ausgeübt wird.

Autorenlesung in Voerde

Am Donnerstag, 16. September, öffnet Sabine Friemond der Autorengruppe die „Lesezeit“ in Voerde. Für 19 Uhr sind alle, die sich persönlich oder fachlich interessieren, herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Buchvorstellung geht es bei Snacks und Getränken in den Dialog mit Fragen und Austausch zum Thema, zum Buch, zu den Aktivitäten der Autoren. Anmeldung erbeten unter Tel. 02855/9698692 oder per Mail an info@buchhandlung-lesezeit.eu.