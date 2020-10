Die Polizei sucht nach einem Betrüger Paar, welches in Gevelsberg aktiv gewesen ist.

Am 7. April gegen 11.30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterin in Gevelsberg mit einem Geldwechseltrick eine Geldbörse. Die Tatverdächtige sprach die Geschädigte an und bat darum ihr Geld zu wechseln. Dabei griff sie die Geldbörse der Geschädigten aus dem Einkaufskorb und rannte damit davon.

2000 Euro vom Konto weg

Unmittelbar darauf hob die Tatverdächtige, unter Verwendung der dabei gestohlenen EC-Karte, nun gemeinsam im Wechsel mit einem männlichen Tatverdächtigen 2000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Die Tatverdächtigen wurden dabei videografiert. Der männliche Tatverdächtige trug keine Schutzmaske.

Hinweise an die Polizei

Beide Tatverdächtigen wurden dabei videografiert. Der männliche Tatverdächtige trug keine Schutzmaske. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Gevelsberg (02332-9166-5000) oder nutzen Sie das Fahndungsportal der PolizeiNRW ("Hier können Sie einen Hinweis geben").