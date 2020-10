Am Samstagmorgen, 24. Oktober, erwartete mindestens 20 Fahrzeughalter in Gevelsberg eine unangenehme Überraschung.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht an geparkten Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und Außenspiegel abgetreten. Betroffen waren insbesondere die Straßen, "In den Weiden", "Breitenfelder Straße" und "Am Westbahnhof".

Hinweise erbeten

Bislang gibt es keine Hinweise zur Tat. Informationen werden unter Tel. 02333/91664000 entgegen genommen.