Am späten Freitagabend, 3. Juli, fuhr ein 17-jähriger Ennepetaler gegen 22.20 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha, einer schwarzen MT-125, in das Parkhaus des Haus Ennepetal an der Gasstraße.

Das Fahrzeug kam plötzlich ins Schwanken und rutschte schließlich weg, so dass der Fahrer stürzte und mehrere Meter über den Boden rutschte. Er wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.