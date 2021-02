Was macht man als Autor in Coronazeiten?

Man schreibt Texte und arbeitet an Büchern.

Was macht man nicht?

Auftreten, zumindest nicht vor Publikum, wie in der guten alten Zeit. Wissen Sie noch, wie das war?

Und sonst?

Und sonst hat sich Quentin May in der Zwischenzeit mit etwas völlig anderem beschäftigt und eine Serie Briefmarken gestaltet.

Entstanden sind 4 selbstklebende Briefmarken mit unterschiedlichen Motiven (Deutsche Post, Briefmarke Individuell), Portowert jeweils 80 c (für Inlandsbriefe bis 20 g)

Es handelt sich hierbei um allgemein gültige Briefmarken der Deutschen Post, die ohne Einschränkung verwendet werden können. Mehr Informationen über den Autoren und Bezugsmöglicheiten finden Sie auf der Internetseite www.quentinmay.de.