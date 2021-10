Wattenscheid:

Dass sie ihr Handwerk verstehen, hat die Gelsenkirchener Kultband „The Servants“ zigfach bewiesen. Standen sie doch gemeinsam mit Bands wie The Sweet, Smokie, Herman`s Hermits oder Tremeloes auf der Bühne, rockten in vielen Clubs und Hallen, bei Open Air-Konzerten und auch in der König Pilsener und Veltins-Arena.

Am Samstag, 6. November kommt die Rockband nun zum dritten Mal ins Kolpinghaus Höntrop, und präsentiert ab 19:00 Uhr die Mainstreet der Rockgeschichte – live und handgemacht. Bei dieser musikalischen Zeitreise durch die glorreichen 60er, 70er & 80er Jahre werden Erinnerungen wach an die Zeit von Beat-Club, Flower-Power, Woodstock, aber auch an die Glam-Rock und Pop-Ära.

Wer Meilensteine wie „Born to be wild“ (Steppenwolf), „Fox on the run“ (Sweet), „Jump“ (van Halen), „Highway to hell“ (AC/DC)„Crazy little Thing“ (Queen) „Rosanna“ (Toto) oder „Rebel Yell“ (Billy Idol) live von der Kolpinghaus-Bühne erleben möchte, ist bei der ultimativen Rocknacht genau richtig. Die Gäste erwartet eine Hommage an die größten Livebands aller Zeiten, deren Musik unvergessen bleibt.

Tickets für 12,- € im Vorverkauf gibt es an folgenden Stellen:

- Kolpinghaus Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76, Telefon 02327/ 91019

- Reisebüro Keyser, August-Bebel-Platz 10, WAT-City, Telefon 02327/ 91019

- Reservierungen/ Infos unter der Hotline 0162/ 9190969

Weitere Infos:

www.theservants.de/rock-oldie-night

www.kolpinghaus-hoentrop.de

Veranstalter:

Kolpinghaus Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76, 44869 BO-Wattenscheid

Beginn: 19:00 Uhr/ Einlass: 18:00 Uhr