Mehr Mühe als erwartet hatte die SGW am Sonntag bei ihrem Gastspiel bei Aufsteiger Viktoria Clarholz. Die Britscho-Truppe setzte sich mit 2:1 (0:1) durch und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz.

Wieder musste Trainer Christian Britscho Umstellungen vornehmen. Berkant Canbulut fehlte, weil er tags zuvor Vater geworden ist, und der angeschlagene Emre Yesilova wurde geschont. Tom Sindermann, der in der letzten Woche im Pokal die ersten vorsichtigen Gehversuche unternommen hatte, war ebenso wenig dabei wie Norman Jakubowski.

Stattdessen gab Eigengewächs Fabian Samland im Holzhofstadion sein Saisondebüt gleich in der Startelf. Das zweite Saisondebüt folgte nach dem Seitenwechsel, als der lange verletzte Roman Zengin den Platz von Agon Arifi einnahm.

Es war am Ende ein mühsamer Erfolg für die Lohrheidekicker nach einer völlig verschlafenen ersten Halbzeit, in der man (nicht unverdient) mit 0:1 ins Hintertreffen geraten war. Nach dem Pausentee legten die 09er einen Zahn zu, und wieder einmal bewies Nils Hönicke seinen Torinstinkt. Der Mittelfeldspieler spekulierte richtig, kam mit der Fußspitze an den Ball und überlupfte den Viktoria-Keeper in der 56. Minute zum Ausgleich. Für den Linksfuß aus dem zentralen Mittelfeld war es bereits der vierte Saisontreffer. Mit diesem Tor ging auch eine Art Weckruf durchs Team, und Coach Christian Britscho bewies überdies das vielbeschworene „glückliche Händchen“, indem er nach einer Stunde eine Art Generationentausch vornahm. Für Fabian Samland (18) dirigierte er Sebastian Kleine (37) aufs Feld. Der Routinier war keine 90 Sekunden auf dem Feld, als ihm der spielentscheidende Treffer gelang.

Die personellen Probleme reißen indes nicht ab. Für das am kommenden Freitag stattfindende Heimspiel gegen den TuS Ennepetal muss Trainer Christian Britscho seinen Kapitän Nico Lucas ersetzen, der in der Nachspielzeit von Drittligaschiedsrichter Florian Exner mit der „Ampelkarte“ des Feldes verwiesen wurde.