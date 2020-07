Nachdem auf Grund der Coronapandemie Weltweit alle Turniere abgesagt worden sind, konnten unsere Qualifikanten nicht wie geplant an den Grand Internationals in Portugal Teil nehmen. Somit rief der Veranstalter Kris Krystoff die größte Virtuelle Weltmeisterschaft ins Leben, wo sich die besten der besten aus der ganzen Welt Virtuell in verschiedenen Kategorien treffen um den World Champion zu ermitteln.

Nachdem Kris Krystoff unsere Kadermitglieder einlud, gab es kein zögern und wir starteten durch.

Da wir durch Corona schon an virtuelles Training gewohnt waren, waren wir gut vorbereitet.

Es starteten aus unserem Kader:

Victoria Küssel, Vanessa Polis, Roxanne Brouka Teich, Aaron Polis, Leonard Münster, Maxim Meinhardt,

Deniz Gecmez, Thiemo Keutsch, Nico Smolka, Peter Jünemann und Mustafa Münster, Peter Jünemann wurde als World Schiedsrichter nominiert.

Über 2 Tage begutachteten Schiedsrichter weltweit alle Konkurrenten und heute kam die Entscheidung.

Deniz Gecmez Weltmeister

Victoria Küssel Weltmeisterin

Nico Smolka Weltmeister

Mustafa Münster Weltmeister

Vizeweltmeister Titel gingen an:

Roxanne Brouka Teich

Victoria Küssel

Thiemo Keutsch

Aaron Polis

Deniz Gecmez

Leonard Münster

Drittplazierte waren:

Vanessa Polis

Thiemo Keutsch

Nico Smolka

Maxim Meinhardt in 2 Kategorien

Bei der Anzahl der teilnehmenden Länder, und der hohen Qualität der Starter, sind wir mehr wie Stolz so abgeschlossen zu haben.

Wie immer hat sich gezeigt, das Fleiß belohnt wird. Nach all den Jahren hat unsere Trainerin Raven Münster nicht nur Weltmeister sondern endlich auch eine Weltmeisterin hervor gebracht.

Auf geht es in die C Runde, damit sich noch für die Live Shows qualifiziert werden kann.

Das Fightcamp Bochum hat seit Mai unter den Corona Richtlinien geöffnet, und trainiert auch in den Ferien durch.

Infos unter: 015788115573