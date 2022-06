So richtig los geht es bei der Leichtathletik-DM in Berlin erst am Samstag. Doch der TV 01 konnte sich schon am Donnerstag über die erste Medaille freuen.

Kugelstoßerin Julia Ritter machte den Auftakt unter den 28 Wattenscheider Athleten. Das Kugelstoßen der Frauen fand außerhalb des Olympiastadions im direkten "Dunstkreis" des Brandenburger Tores statt.

Die Wattenscheiderin blieb knapp hinter ihrer persönlichen Bestleistung und holte mit 18,25 Meter die Bronzemedaille.