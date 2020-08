Die SG Wattenscheid 09 setzte sich am Samstag im Espenloh in einem Testspiel gegen die Spielvereinigung Schonnebeck mit 2:0 (0:0) durch. Am Sonntag treten die 09er zur Platzeinweihung um 15 Uhr bei den Sportfreunden Westenfeld an.

In der ersten Spielhälfte lieferten sich die beiden Teams einen Kick auf Augenhöhe – mit viel Tempo, aber nur mit ganz wenigen gefährlichen Strafraumaktionen. Die größte Möglichkeit hatte der Essener Oberligist kurz vor dem Pausentee. Nach mehreren Querschlägern in der 09-Hintermannschaft parierte Torhüter „Tolu“ Isik reaktionsschnell bei einem Schuss aus kurzer Distanz.

Nach der Pause und einigen Spielerwechseln lief es bei den von „Co“ Timo Janczak gecoachten Lohrheidekickern (Christian Britscho war beruflich verhindert) deutlich besser. Nach einem energischen Ballgewinn von Roussel Ngankam an der gegnerischen Torauslinie passte der Ex-Hordeler auf den zur Pause eingewechselten „Heimkehrer“ Nils Hönicke, der das Leder mit links hoch in den Winkel „versenkte“.

Fortan kombinierten die Hausherren sehr gefällig und konnten sich häufig mit hohem Tempo über die Außenpositionen in Szene setzen. So auch beim 2:0 in der 71. Minute, als Felix Casalino von rechts den Ball maßgerecht für den mitgelaufenen Leon Gensicke servierte.

Ob die SGW-Formation schon Aufschlüsse für die Elf zum Saisonstart in zwei Wochen gegen Rhynern zu lässt, bleibt abzuwarten. Nach der deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sahen die knapp 300 Besucher jedenfalls einen verdienten 09-Erfolg. Einziger Wermutstropfen: Roussel Ngankam musste mit muskulären Problemen vorzeitig vom Feld.

Am Mittwoch tritt die SGW um 19 Uhr beim Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen an der Glücksburger Straße an.

Isik, Wiebel (46. Arifi), Jakubowski, Schurig (60. Backhaus), Britscho, Hauswerth, Sindermann (46. Hönicke), Cirillo, Ngankam, Casalino, Kaminski (46. Gensicke).

1:0 Hönicke (53.), 2:0 Gensicke (71.)

