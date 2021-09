Die ersten Befürchtungen während der Partie am Sonntag in Holzwickede haben sich bewahrheitet. Mittelfeldspieler Mike Lewicki hat sich eine schwere Verletzung zugezogen.

Lewicki war direkt ins Krankenhaus gebracht worden, doch dort war keine exakte Diagnose möglich. Am Montag unterzog er sich einer MRT-Untersuchung, und am Dienstag bekam der offensive Rechtsfuß die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss.

Damit wird Lewicki, der in den letzten beiden Spielzeiten 11 Meisterschaftsspiele für die SGW (2 Tore) bestritt, mindestens ein halbes Jahr pausieren müssen.