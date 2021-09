Zumindest bis Sonntag gegen 16.50 Uhr grüßt die SG Wattenscheid 09 von der Tabellenspitze der Oberliga. Die Lohrheidekicker siegten am Freitag vor 1100 Zuschauern mit 3:1 (1:1) bei Westfalia Herne.

Der Saisonstart ist für die Truppe von Trainer Christian Britscho mehr als geglückt. Die Mannschaft durfte sich nach dem zweiten Sieg von den rund 500 mitgereisten Wattenscheider Fans im Stadion Schloß Strünkede feiern lassen.

Dabei sah es im ersten Durchgang gar nicht nach einem „Dreier“ der 09er aus. Nach der 0:6-Auftaktpleite in Schermbeck hatte Westfalia-Coach Christian Knappmann seinen Mannen in Sachen Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten ins Gewissen geredet. Die Hausherren zeigten von der ersten Minute an ein kompromissloses Agieren Mann gegen Mann. Damit hatten die 09er zunächst Probleme.

Der SGW-Coach Britscho hatte gegenüber dem Meinerzhagen-Spiel nur eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Für Russel Ngankam begann Berkant Canbulut. Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Norman Jakubowski, Tim Kaminski, Tom Sindermann und Roman Zengin.

Die erste Möglichkeit der Partie hatten die Hausherren, als sich ein Schuss fast von der Mittellinie über 09-Schlussmann Bruno Staudt hinweg aufs Tornetz senkte. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Hausherren im Anschluss an einen Eckball durch Erdogan per Kopf in Führung. Die Freude beim Herner Anhang währte nicht lange. Acht Minuten später glich Felix Casalino nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite aus. In der Folge lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe – mit vielen verbissenen Zweikämpfen im Mittelfeld und nur wenigen echten Tormöglichkeiten. Kurz vor dem Pausentee musste der 09-Anhang kräftig durchatmen, als ein 20-Meter-Freistoß von Erdogan an der Unterkante der Querlatte landete.

Nach Wiederbeginn nutzten die 09er wieder einen Standard, um in Führung zu gehen. Nach einem Eckball von Phil Britscho traf Nils Hönicke aus kurzer Distanz. Für den Linksfuß war es in seinem 27. Meisterschaftsspiel für die SGW sein erster Treffer. Zehn Minuten später hätte der Mittelfeldmann direkt einen zweiten Treffer folgen lassen können, doch nach maßgerechter Vorarbeit von Felix Casalino von der rechten Seite setzte Hönicke das Leder bei seiner Direktabnahme knapp neben den linken Pfosten.

In der 73. Minute betätigte sich Casalino erneut als Vorbereiter. Mit dem „Näschen“ eines Torjägers erahnte er eine Unstimmigkeit zwischen einem Herner Abwehrspieler und dem Keeper, spitzelte das Leder mit der Fußspitze an beiden vorbei ins Zentrum, wo Umut Yildiz nur noch den Fuß hinhalten und abstauben musste. Auch für Heimkehrer Yildiz war es sein erstes Punktspieltor für die SGW. Die 09er zogen sich danach weit in die eigene Hälfte zurück und setzten auf schnelles Umschaltspiel. Herne hatte zwar in der Schlussphase mehr Ballbesitz, konnte jedoch nur noch einmal gefährlich werden. Schlussmann Bruno Staudt parierte in der 89. Minute großartig nach einem Kopfball aus kurzer Distanz.

In dieser Woche hat die SGW mit Nico Walschburger (24) einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der gebürtige Hattinger ist auf der Außenverteidigerposition „zuhause“ und spielte zuletzt beim FC Iraklis Thessaloniki (2. griechische Liga).

Staudt, Arifi, Wiebel, Schurig, Britscho (80. Yerli), Lucas, Hönicke (71. Esser), Canbulut (82. Kleine), Lewicki, Yildiz, Casalino (85. Ruppert).

1:0 Erdogan (18.), 1:1 Casalino (26.), 1:2 Hönicke (53.), 1:3 Yildiz (73.)