Der Spielplan der Aufstiegsrunde in der Oberliga ist am Freitag veröffentlicht worden. Die SGW beginnt am Sonntag (10. April) mit einem Auswärtsspiel beim SV Schermbeck.

Danach geht es zunächst am Gründonnerstag im Kreispokal um 19.30 Uhr mit dem Spiel beim CSV Linden weiter. Das erste Heimspiel der Aufstiegsrunde am Ostermontag beschert der SGW gleich einen Hochkaräter. Der 1FC Kaan-Marienborn (aktueller Tabellenzweiter) ist dann in der Lohrheide zu Gast.