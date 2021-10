Die Nachricht schlug rund um die Dickebankstraße ein wie eine Bombe. Willi Peters, der langjährige Vorsitzende von Schwarz-Weiß Wattenscheid 08, hat seinen Rücktritt erklärt.

Peters führt einen Vertrauensverlust im Vorstand als Grund an. "Ich fühle mich von einigen Vorstandsmitgliedern hintergangen", so der 62-Jährige, unter dessen Regie die erste Mannschaft vor einigen Jahren bis in die Westfalenliga aufgestiegen war.

Langjährige Weggefährten wie Wolfgang ("Jimmy") Mensch, über viele Jahre einer der Hauptsponsoren und Vorstandsmitglied in Personalunion, und Trainer Christian Möller hatten Peters am Wochenende vergeblich umzustimmen versucht.

"Das ist wirklich bedauerlich. Ich bin jetzt 15 Jahre an der Dickebank. Das ist mehr als ein Verein, da sind echte Freundschaften entstanden", so Christian Möller.