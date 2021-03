Am Montag, 15. März, gegen 15:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Emmericher Straße/Nordstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünxe befuhr die Emmericher Straße aus Richtung Brüner Landstraße kommend in Fahrtrichtung Nordstraße. An der Kreuzung Emmericher Straße / Nordstraße beabsichtigte die Frau, nach links abzubiegen.

Hierbei übersah sie eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinslaken, die die Emmericher Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge.

Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen leicht. Eine 50-jährige Beifahrerin, die sich im Pkw der 27-jährigen Frau aus Dinslaken befand, verletzte sich durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die 50-Jährige wurde mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Die beschädigten Pkw mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise an der Unfallstelle abgeleitet. Es entstand erheblicher Sachschaden.