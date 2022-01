In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr, schlugen zwei Unbekannte einen 23-Jährigen aus Büderich, der zu dem Zeitpunkt auf einer Mauer vor dem Restaurant "Wacht am Rhein" saß.

Dazu berichtet die Polizei: Die Unbekannten hatten den Büdericher zunächst nach einer Zigarette gefragt. Als dieser angab, er habe keine, holte einer der Männer mit einer Bierflasche aus um ihn zu schlagen. Die Bierflasche konnte der Büdericher abwehren, aber der Unbekannte schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Anschließend stiegen die Täter in einen silberfarbenen Kleinwagen mit Münchener-Städtekennung und flüchteten.

Beschreibung: 1. Person männlich, 20 - 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, dunkelhaarig, dunkle Kleidung, helle Schuhe. 2. Person, männlich, 20 - 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, dunkelhaarig, dunkle Kleidung, helle Schuhe.

- Ein unbekannter Täter hat am Sonntag um 3.49 Uhr mit einem Gullydeckel die Glastür eines Handygeschäftes in der Weseler Fußgängerzone eingeworfen. Er flüchtete nach der Tat über die Tückingstraße in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin hatte den Mann beobachtet und die Polizei informiert. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist noch nicht klar. Der Täter ist sehr groß und dick, er war schwarz gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Wollmütze.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.