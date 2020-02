Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Montag (10. Februar, 14.30 Uhr) bis Dienstag (11. Februar, 15.30 Uhr) den Lack dreier Autos. Die Pkw standen auf einem Parkstreifen an der Tiergartenstraße.



Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Telefon: 0281/1070.