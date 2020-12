Alle öffentlichen Angebote und Veranstaltungen werden zurückgefahren, es gibt Kontaktbeschränkungen und die Kulturbetriebe und Restaurants sind geschlossen. Die Maßnahmen werden wieder verstärkt, denn die Infektionszahlen sinken nicht.



“Anders ist es komischerweise bei uns”, sagt Albrecht Holthuis, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Wesel. “Wir haben noch ein umfangreiches Programm, aber natürlich nicht wie vor Coronazeiten und unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften.”

Gottesdienste werden, so wenn es denn das Wetter derzeit erlaubt, auch mal Open Air abgehalten und Konfirmationen finden unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften statt. “Auch wenn die Vorgaben immer wieder neu angepasst werden und morgen schon wieder alles ganz anders sein könnte”, so Holthuis.

Die Kirche “Am Lauerhaas” hat in diesem Jahr rund 460 Weihnachtspäckchen gepackt und diese werden an die Gemeindemitglieder bei einem Haustürbesuch überbracht.

Da viele die Gottesdienste nicht besuchen wollen oder diese schlichtweg nicht stattfinden, hat die Evangelische Kirchengemeinde Wesel seit diesem Jahr auch einen eigenen Youtube-Kanal auf dem es Andachten, Predigten und Informationen rund die Kirche gibt.

Für das anstehende, in diesen Zeiten sehr andere Weihnachtsfest entsteht gerade ein ganz besonderes Projekt. Unter dem Motto “Anders als geplant - Weihnachten 2020” entsteht eine kleine 15 - 20-minütige Reportage mit verschiedenen Menschen, Kindergartenkinder die einen Baum schmücken oder Konfirmanden die musizieren. Der Film wird an Heiligabend auf den verschiedenen Kanälen zu sehen sein und auch an die Wand der Kirche “Am Lauerhaas” projiziert.

Die Friedenskirche plant an Weihnachten den Gottesdienst eventuell Open Air anzubieten. Aber es ist noch nichts fest geplant. “Wir können uns jetzt noch nicht festlegen, denn es ändert sich noch so vieles”, sagt Albrecht Holthuis.