Am vergangenen Donnerstag fand im Foyer des Berufskollegs Wesel wieder eine Ausbildungsstellenbörse zum Schuljahresbeginn statt. Parallel dazu richtete das Berufskolleg am gleichen Tag den mittlerweile 3. Hochschultag aus.

Die Ausbildungsstellenbörse richtete sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, die für den kommenden Sommer eine Ausbildungsstelle suchen. Grundsätzlich hatten aber alle interessierten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich an diesem Tag in persönlichen Gesprächen bei den Ausstellern zu informieren, und viele von ihnen nutzten diese Gelegenheit. Denn auch dieses Mal waren wieder zahlreiche interessante Unternehmen aus der Region dabei. Neben 36 Arbeitgebern (Rekordzahl!) aus den Bereichen Wirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen, Garten- und Landschaftsbau sowie Handwerk und Industrie stellten auch die Finanzverwaltung, Kreispolizei, Bundeswehr sowie der Zoll ihre Ausbildungsangebote vor.

Hochschultag

Im Rahmen des 3. Hochschultages konnten sich Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums und der Höheren Berufsfachschulen über Möglichkeiten eines anschließenden Studiums in NRW informieren. Die teilnehmenden Hochschulen präsentierten ihre Studienangebote und standen den Schülerinnen und Schülern für Beratungsgespräche zur Verfügung. Bildungsgangleitungen und Fachlehrer*innen waren ebenfalls zur Teilnahme am Hochschultag herzlich eingeladen, um persönlichen Kontakt zu den Hochschulen zur Planung eines Klassenbesuchs oder eines Workshops aufzunehmen.

