Weihnachten ist die perfekte Zeit um anderen, oder auch sich selbst, mit einem schönen Geschenk eine Freude zu machen. Warum dann mit dem Geschenkekauf nicht noch Gutes tun? Das Scala Kulturspielhaus überbrückt dieses Jahr seine Schließungszeit und bietet seine Räumlichkeiten für interessierte Künstler, Händler und Vereine an, um ihre Produkte auszustellen und anzubieten.

Diese Chance nutzt auch handmade.help, ein junger Verein aus Wesel, um dort ihr „pop-up büdchen“ zu eröffnen. Sie bieten, normalerweise nur in ihrem Onlineshop, handgefertigte Unikate verschiedenster Art an.

Menschen in Not helfen

Handmade.help stellt die Verbindung zwischen Künstler und Käufer her, die Künstler erhalten keine Vergütung, denn das Geld was durch den Verkauf erwirtschaftet wird, leitet handmade.help zu hundert Prozent an drei gemeinnützige Organisationen, die sich im Rahmen der Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum engagieren, weiter. Hier kann der Käufer des Produktes dann selbst entscheiden, zu welcher dieser Organisationen sein Geld fließen soll. So konnten sie bereits knapp 4.000 Euro weiterleiten, um Menschen in Not zu helfen.

Vom 10. bis zum 12. Dezember lädt das Team von handmade.help jeden ein, sich direkt vor Ort von den Produkten zu überzeugen. Auch einige weitere Aktionen und Überraschungen im pop-up-büdchen sind bereits geplant und in Arbeit. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Laden-Nachbarn Moritz Hippich und seiner Crew von „HOME IS WHERE YOUR HEART IS.“, die nachhaltige moderne Kleidung produzieren. Mehr Infos gibt’s unter www.handmadehelp.de.