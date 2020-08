Spendenübergabe für den Fonds „Wesel für Kinder“

Die Kluft zwischen arm und reich wird immer größer! Das trifft natürlich auch Kinder von Familien denen es finanziell nicht so gut geht.

Gerade in Corona Zeiten macht sich das auf Grund des Homeschooling besonders bemerkbar.

Bereits im Jahr 2009 wurde in Wesel „Wesel für Kinder“ gegründet.

In den vergangenen Monaten konnten dank des Fonds zahlreiche Kinder und Jugendliche mit IT-Geräten, wie zum Beispiel Laptops, ausgestattet werden, um so am Corona-bedingten „Distanzlernen“ teilnehmen zu können.

Damit auch weiterhin Kinder und Jugendliche am digitalen Unterricht partizipieren können, spendete die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe 20.000 € für den Fonds „Wesel für Kinder“.

Damit bestellte „Wesel für Kinder“ bei den Weseler Unternehmen Elektromarkt Expert, Elektro Schlebusch und Büroservice Altwein insgesamt 57 Tablets und 23 Drucker damit unterstützungsbedürftige Kinder nicht den Anschluss verlieren. Insgesamt konnten während der Corona Kriese bereits 361 Kinder mit Hardware auf Leihbasis ausgestattet werden.

In Kürze erwartet das Team Jugendhilfe eine Förderung des Landes in Höhe von 272.000 €, mit diesem Geldsegen sollen ungefähr 800 Endgeräte zum Einsatz im Unterricht an den Schulen angeschafft werden.