Wolfgang F. Berg ist nach 31 Jahren als Leiter der Stadtbücherei Wesel zum 31.12.2019 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge tritt nun die Diplom Bibliothekarin Imke Lucka an.



Imke Lucka ist in Wesel geboren und machte 2003 ihr Abitur am Andreas-Vesalius-Gymnasium. In Stuttgart studierte sie Bibliotheks- und Medienmanagement, war danach in Falkensee tätig und leitete in den letzten fünf Jahre die Stadtbibliothek in Mettmann. Doch es zog sie in die Heimat und da kam die Stellenausschreibung gerade recht.

Die Funktion der Büchereien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. So ist die Bücherei nicht nur ein Ort wo Bücher ausgeliehen werden. “Es sind Treffpunkte geworden. Die Menschen lesen die Tageszeitung, spielen oder lernen zusammen”, so Imke Lucka. Und daran will sie anknüpfen.

Die Stadtbücherei bekommt in diesem Jahr eine neue Software, wo man dann auch am Sonntag in erweiterten Öffnungszeiten in die Bücherei kann. Allerdings ohne eine Beratung, lediglich eine Wachdienst übernimmt die Beaufsichtigung. Die Bücher können mittels einer Selbstverbuchung eigens ausgeliehen werden. “Mit der erweiterten Öffnung können dann auch Familien oder Senioren/Seniorinnen am Wochenende zum Beispiel bei schlechtem Wetter hier ihre Freizeit verbringen ohne Geld ausgeben zu müssen”, so die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.