Wie in jedem Herbstsemester hält die VHS Wesel auch in diesem Jahr wieder eine Anzahl von Einsteigerkursen in verschiedenen Fremdsprachen vor. Je nach Gruppengröße können die Kurse als Präsenzkurse stattfinden oder werden durch Online-Bausteine ergänzt.

Mitte August startet die VHS Wesel ins Herbstsemester. Für alle, die Freude daranhaben, eine neue Fremdsprache zu lernen, gibt es für Einsteiger OHNE

Vorkenntnisse eine große Auswahl.

Die Kurse finden einmal wöchentlich statt und erstrecken sich über 14 Wochen, das Kursentgelt ist, je nach Gruppengröße, gestaffelt und liegt zwischen 61,60 Euro ab 10 Teilnehmern und 84 Euro bei 8 TN. Alle Kurse in der VHS am StandortWesel (Ritterstraße 10-14) statt.

Kursübersicht

Arabisch, Start: Montag, 17.8.2020, montags, 19.30 Uhr

English for Real Beginners, Start: Montag, 17.8.2020, montags, 19.30 Uhr

Englisch für Wiedereinsteiger, Start: Dienstag, 18.8.2020, dienstags, 17.45 Uhr

Französisch, Start Donnerstag, 20.8.2020, donnerstags, 19.30 Uhr

Griechisch, Start: Dienstag, 18.8.2020, dienstags, 19.30 Uhr

Italienisch, Start: Mittwoch, 19.8.2020, mittwochs, 19.30 Uhr

Koreanisch, Start: Donnerstag, 20.8.2020, donnerstags, 17.45 Uhr

Niederländisch, Start: Mittwoch, 19.8.2020, mittwochs,17.45 Uhr

Spanisch, Start: Montag, 17.8.2020, montags, 19.30 Uhr

Türkisch, Start: Dienstag, 18.8.202, dienstags, 17.45 Uhr

Polnisch, Start: Montag, 17.8.2020, montags, 17.45 Uhr

Russisch, Start: Montag, 17.8.2020, montags, 19.30 Uhr

Bei den letzten beiden Sprachen handelt es sich um zwei Kurse, die imFrühjahr 2020 bereits begonnen hatten, auf Grund der Pandemie aber sehr schnell wieder ausgebremst wurden. Bei ersten vorhandenen Kontakten mit

diesen Sprachen ist ein Quereinstieg sicher möglich.

Ob, und in welchem Rhythmus, die Kurse als reine Präsenz-Kurse stattfinden können, oder durch Online-Bausteine ergänzt werden, entscheidet sich zuBeginn des Semesters, je nach Größe der einzelnen Kurse nach Rücksprache

mit den Kursleitungen und den Teilnehmenden.

Anmeldung und Infos

Ansprechpartnerin ist Claudia Böckmann, Fachbereichsleiterin VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck, Ritterstraße 10-14, 46483 Wesel; Telefon 0281/203-2590 oder -2343 oder per E-Mail: claudia.boeckmann@vhs-wesel.de