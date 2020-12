Das Kommunale Integrationszentrum (KI) Kreis Wesel hat die Workshop-Reihe zu verbraucherrechtlichen Themen für Neuzugewanderte in der Region Wesel-Hamminkeln-Schermbeck erfolgreich abgeschlossen.

Im Jahr 2021 setzt das KI die Workshop-Reihe fort und weitet das Angebot auf das gesamte Kreisgebiet aus. Die kostenfreien Workshops finden auf Initiative von Samer Kheyo, pädagogische Begleitung im Projekt KOMM-AN NRW, und Lilian Spogahn, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Kreis Wesel, im Rahmen des Projektes „Get In“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW statt.

Im Herbst wurden sechs Workshops trotz pandemiebedingter Einschränkungen unter Wahrung der erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln erfolgreich durchgeführt. Fünf Workshops boten Orientierungshilfe zu verschiedenen verbraucherrechtlichen Themen, die eine große Rolle im Alltag von Neuzugewanderten spielen. Um nachhaltige Effekte in Sachen Verbraucherschutz zu erzielen, wurde begleitend zu den Workshops für Neuzugewanderte auch ein Schulungsangebot für ehrenamtliche Integrationsbegleiter umgesetzt.

Wer an Zusammenarbeit interessiert ist, kann sich melden

Träger sozialer Dienste aus der Region beteiligten sich aktiv an der Durchführung der Maßnahme und stellten kostenfrei ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Neben dem Trägerverein der Begegnungsstätte Hamminkeln, dem Malteser Hilfsdienst und der AWO Kreisverband Wesel unterstützten die Stadtverwaltungen Wesel und Hamminkeln das Vorhaben mit dem Ziel, die bedarfsorientierte und trägerübergreifende Integrationsarbeit in der Region weiter zu stärken.

Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie Träger der Integrationsarbeit, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können sich an Samer Kheyo unter 0281/207-3248 oder per E-Mail an samer.kheyo@kreis-wesel.de wenden.