Die Evangelische Kirchengemeinde Büderich lädt an Heiligabend zu zwei Gottesdiensten für Kleine und Große ein. Neben und hinter der Kirche (Pastor-Wolf-Str. 43) finden bis zu 100 Menschen Platz im Stehen.

Büderich. Die Gottesdienste dauern etwa 30 Minuten und beginnen um 15.30 und 17 Uhr.

Auch draußen ist auf die Abstände von mindestens eineinhalb Metern zu Menschen aus anderen Haushalten zu achten. Außerdem gilt eine Maskenpflicht für alle ab dem Schulalter.

Die Besucher können sich auf ein „Kleiderbügel-Theater“ freuen, das die Weihnachtsgeschichte lebendig werden lässt. Weihnachtliche Musik wird erklingen. Gemeindegesang ist in diesem Jahr leider nicht möglich.

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist erforderlich – für die eigene Person und eventuell zusätzliche Personen aus dem eigenen Haushalt:

Unter Tel. 02803/8190 am Donnerstag, 10. Dezember, 16 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 16. Dezember, 18 bis 20 Uhr, oder per E-Mail an buederich-kleve@ekir.de, jeweils mit Angabe von Name(n), Adresse und Telefonnummer und der Anfangszeit des Gottesdienstes.