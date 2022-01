An den vier Impfstellen des Kreises Wesel in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich. Am Freitag, 21. Januar, gibt es im Kreis Wesel folgende Möglichkeiten, impfen zu lassen:

Mobile Impfung in Moers Utfort

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel steht von 13 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale, Orsoyer Allee 1b, in Moers-Utfort. In diesem Rahmen können auch Kinder ab 12 Jahren gemäß STIKO-Empfehlung geimpft werden. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Dinslaken

Am Standort in Dinslaken, Neutorgalerie 1. OG, Neutor Platz 14 in Dinslaken werden von 12 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Kamp-Lintfort

Am Standort an der Kolkschenstraße 16 / Ecke Moerser Straße in Kamp-Lintfort, werden von 14 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Moers

Am Standort an der Mühlenstraße 9-11 in Moers werden von 9 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.