Mit einer kurzen Wanderung im Wildgatter Diersfordt hat die NAJU Wesel das neue Jahr eingeläutet. Das Wetter war top und so konnten die sechs teilnehmenden Aktiven den Jahresanfang so richtig genießen.

"Das, was wir im letzten Jahr verpasst haben, holen wir jetzt alles nach", meint Melvin. Leonie freut sich z.B. auf das Sommerzeltlager in Belgien und Niklas ist gespannt auf die Kino-Nacht.

Wildschwein und Co. als ständige Bewohner des Wildgatters ließen sich leider nicht blicken, aber Kleiber und Meisen waren unterwegs und sogar ein Kolkrabe war in der Ferne zu hören.

Bei der Wanderung haben die jungen Naturschützer dafür zehn sogenannte 'Pottsteine' gefunden. Die werden im Netz gepostet wie es sich gehört und dann anderswo wieder "ausgewildert". So geht zum Beispiel auch ein kleiner Lemming auf die Wanderschaft...