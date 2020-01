Am 25. Januar findet wieder die beliebte Fährexkursion „Den Wildgänsen auf der Spur“ statt, für die es noch einige freie Plätze gibt.

„Gans nah dran“ heißt es, wenn die Teilnehmer mit der Fähre „Keer tröch“ den Rhein hinunterfahren und die einzigartigen Auenlandschaften rund um Wesel entdecken. Dabei warten nicht nur die arktischen Wildgänse auf die Besucher, sondern auch viele seltene Tiere, die hier ihre Heimat gefunden haben. Geleitet wird die Exkursion von Hans Glader, weit über den Niederrhein hinaus bekannter Naturfotograf und Vogelexperte.

Beginn ist am Samstag um 10 Uhr, die Führung dauert etwa zwei Stunden mit anschließendem Essen. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Person inklusive Grünkohlessen und Heißgetränk.

Anmeldungen nimmt die Stadtinformation Wesel, Großer Markt 11, 46483 Wesel, gerne auch telefonisch unter der Nummer 0281 2032622 oder per E-Mail an stadtinformation@weselmarketing.de, noch bis Donnerstag, 23. Januar, 17 Uhr, entgegen.

Da die Fährexkursion bereits am Samstag stattfindet und Anmeldungen nur bis Donnerstagabend möglich sind, freuen wir uns über eine zeitnahe Veröffentlichung.