Mit "James Bond" beim Frühstück - NAJU aktiv vor Weihnachten

Während der Ferien finden bei der Naturschutzjugend (NAJU) keine wöchentlichen Gruppentreffen statt. Daher nutzte sie die Gelegenheit, vor Weihnachten das Jahr 2019 zu verabschieden.

Freitags ging es los mit einer Kinonacht für eine Weseler Kindergruppe. Nach einem leckeren Abendessen, das die Gruppenkinder zum großen Teil selbst vorbereitet hatten, gab es mit vier Filmen eine wirklich lange Filmnacht (bis vier Uhr in der Frühe). Für den Schlaf ließ das geplante Programm nicht viel Zeit, war doch auch ein vorweihnachtlicher Arbeitseinsatz vorgesehen. Daher hieß es, schon um halb neun aus den Schlafsäcken zu kriechen und zu frühstücken. Ein Eichhörnchen, das sich in einem Apfelbaum ebenfalls zum Frühstück niedergelassen hatte, sorgte für gehörige Aufmerksamkeit. Durch seine abenteuerliche Tour durch Baumwipfel und Sträucher rund um das Naturschutzzentrum hatte der kleine Besucher bei den Kindern mit "James Bond" gleich den passenden Namen weg.

Nach dem Aufräumen ging es dann wie geplant los nach Blumenkamp. Dort galt es, auf einem brachliegenden Grundstück einer Wand von Brombeeren Paroli zu bieten, drohte diese doch die im letzten Jahr angepflanzten Obstbäume und Himbeersträucher zu überwuchern. Insgesamt 14 Kinder, Jugendliche und Betreuer rückten dem Gestrüpp zuleibe und sorgte dafür, dass die übrigen Bäume und Sträucher wieder mehr Luft und Licht bekommen. Nebenbei wurden Ziegelreste eines abgebrochenen Hauses zu einem Steinhaufen zusammengetragen, damit dieser zur Heimstatt für Eidechsen und Insekten werden kann. Nudelsalat, Brötchen und Stachelbeerkuchen sorgten zwischendurch für die nötige Stärkung.

Den Tag beschloss der weihnachtlich gestaltete Monatstreff der NAJU im Naturschutzzentrum Wesel, an dem traditionell auch auch ehemals aktive Mitglieder teilnehmen, die durch Studium und Beruf weiter weg leben. So konnte man in gemütlicher Runde das Jahr revue passieren lassen.