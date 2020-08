Die Mookerheide liegt auf einem

hohen, steilen Hügel.

Diese Moräne, ist durch die Eiskappe (Plateaugletscher)

der vorletzten Eiszeit entstanden.

Tolle Aussichten sind der Lohn den "Aufstieg"

von immerhin 70 Metern. Was sehr viel ist

für die flachen Niederlande.

Das kann schon in die Waden gehn :-)

Zuerst einmal lieben Dank an Christiane B., die

mich auf dieses herrliche Gebiet aufmerksam gemacht hat.

Letzten Sonntag sollte es so weit sein.

Wir starteten gut gelaunt zu dritt um 8 Uhr in Wesel,

auf der ganzen Hinfahrt noch Sonne,

doch am Parkplatz angekommen,

versteckte sie sich hinter den Wolken.

Machte gar nichts, es blieb trocken

und es war herrlich die hügelige Heidelandschaft

zu durchwandern, obwohl es noch nicht

"voll" lila strahlte.

Wir wählten ebenfalls die rote Route,

wollten anschließend noch mit blau "erweitern"

doch ein sehr steiler Weg abwärts

hielt uns ab.

Wie schön, dass es "Tracking-Uhren" gibt :-)

Am Ende sind wir in 3 Stunden mit Fotostopps

und kleiner Pause ca. 5 km gelaufen

und fuhren glücklich und zufrieden zurück.