Auch in Zeiten der Corona-Krise können sich Weseler Bürger an der weltweiten Klimaschutzaktion des World Wide Fund For Nature (WWF) beteiligen.

Denn auch in diesem Jahr findet wieder weltweit die Earth Hour statt. Am Samstag, 28. März 2020, gehen um 20.30 Uhr erneut in tausenden von Städten rund um den Globus für eine Stunde die Lichter aus.

Erstmals auch Willibrordi Dom und Lutherhaus

In diesem Jahr werden neben der Weseler Zitadelle erstmals auch der Weseler Willibrordi Dom und das Lutherhaus für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt. „Durch die Beteiligung der evangelischen Kirchengemeinde Wesel wird die Earth Hour in diesem Jahr auch im Herzen der Stadt Wesel sichtbar.“, freut sich Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel, und betont: „Die Earth Hour ist auch in Zeiten der Corona-Krise und der damit einhergehenden Einschränkungen eine Aktion, an der sich jeder beteiligen kann. Schalten sie für eine Stunde Zuhause das Licht aus und setzen sie so ein Zeichen für mehr Klimaschutz –auch in Ihrem Alltag!“.

Tipps für Maßnahmen zum Klimaschutz

Interessierte können hier (www.wwf.de/earthhour) vielfältige Tipps für Maßnahmen zum Klimaschutz im Alltag finden.