ABBIEGEPROBLEME VOM FUSTERNBERG IN RICHTUNG INNENSTADT

Die CDU Fraktion Im Rat der Stadt Wesel CDU moniert Verkehrsprobleme an der Rechtsabbiegerspur der Unterführung an der Kurt - Kräcker - Str. IN Richtung Innenstadt.

Jeder der die Unterführung an der Niederrheinhalle, Ecke Kurt - Kräcker - Str. / Dinslakener Landstraße befährt, kennt das folgende Problem und Ärgernis.

Auf die rote Ampelschaltung folgt der grüne Abbiegerpfeil nach rechts, bedingt durch die enge Straßenführung werden alle Rechtsabbieger allerdings durch die noch Rot habenden, wartenden Linksabbieger am Rechtsabbieger gehindert.

Man hat also durch die grün zeigende Rechtsabbieger-Ampel die Abbiegemöglichkeit und sieht sich chancenlos diese zu nutzen.

Es könnten durchaus jeder Ampelschaltung zwischen sechs und acht Fahrzeuge mehr bei Grün die Ampel passieren.

Bei dem Versuch doch noch an den Linksabbiegern vorbei zu kommen ist schon so mancher Außenspiegel zu Schaden gekommen. Auch die Ausweichung mit zwei Rädern über den Radweg wurde des Öfteren beobachtet.

Besonders während des Berufsverkehrs staut sich der Verkehr bis in den rund 200 m entfernten Kreisverkehr, An de Tent, Kurt-Kräcker-Str. und Friedenstraße.

Dort geht dann Garnichts mehr und es gibt regelrechte Wettbewerbe, wer zuerst durch den Kreisverkehr kommt.

Wie kann man diesem Hindernis begegnen?

Es gibt einen ca. 3,5 m breiten Fahrrad- und Fußgängerweg an dieser Stelle.

Daher macht es Sinn, diesen Fahrrad- und Fußgängerweg um einige cm schmaler zu machen und den Fahrstreifen zu verbreitern.

Dadurch würde diese lästige Situation entschärft.

„Wir bitten Sie die Möglichkeit einer Anpassung der Fahrbahnbreite überprüfen zu lassen und bitten um einen Bericht im nächsten Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr.“

So Ratsmitglied Reinhold Brands, Andre Nitsche als sachkundiger Bürger und Sebastian Hense als stellvtr. Fraktionsvorsitzender in einem Brief an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.