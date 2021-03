Für Donnerstag, 11. März, hat der Deutsche Wetterdienst für den Kreis Wesel kräftige Schauer und Gewitter mit örtlich orkanartigen Böen um 110 km/h prognostiziert.

Das veranlasst die Stadt als verantwortlichem Schulträger zu dieser Entscheidung: "Die Schulpflicht in den Grundschulen ist für den 11. März 2021 ausgesetzt. Den Eltern steht es somit frei, ob ihr Kind am Unterricht in der Grundschule teilnimmt. Die weiterführenden Schulen wechseln in den Distanzunterricht. In Einzelfällen finden vereinbarte Prüfungstermine statt.

Nähere Informationen erhalten die Eltern und Schülerinnen und Schüler durch die jeweilige Schule.