Ein CDU-Trio soll für den Kreis Wesel in Düsseldorf Zukunft gestalten: Charlotte Quik, Julia Zupancic und Sascha van Beek wollen bei der Landtagswahl 2022 kandidieren.

Julia Zupancic ist bereits aufgestellt, Charlotte Quik und Sascha van Beek verfügen über die Nominierungen der Vorstände der jeweiligen CDU-Stadt- und Gemeindeverbände. Die amtierende Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (38) aus Hamminkeln will ihren Wahlkreis Wesel III (Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel) erneut direkt holen. Julia Zupancic (39) aus Moers tritt im Wahlkreis Wesel IV an (Moers und Neukirchen-Vluyn) und Sascha van Beek (37) aus Alpen bewirbt sich bei den CDU-Mitgliedern im Wahlkreis Wesel II um die Kandidatur (Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck, Voerde und Xanten).

Mobilität und Arbeitsplätze

Charlotte Quik, die stellvertretende Kreisvorsitzende ist, zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben gute Chancen, mit drei Weseler CDU-Abgeordneten im Landtag vertreten zu sein.“ Julia Zupancic sammelte als Fraktionsvorsitzende in Moers politische Erfahrung. Die selbstständige Diplom-Ökonomin, Ehefrau und Mutter einer Tochter formuliert klare Ziele: „Wir müssen der modernen Mobilität weiterhin starken Rückenwind geben, unseren Mittelstand stärken und die Arbeitsplätze sichern. Es ist mir wichtig, dass wir die gute Arbeit der jetzigen Landesregierung fortsetzen, indem wir gemeinsam und mit dem Umweltgedanken unsere Zukunft gestalten.“

Weiter regieren

Auch Sascha van Beek hat unter anderem als CDU-Vorsitzender in Alpen reichlich politische Erfahrung sammeln können. Der Regionalleiter Medizincontrolling Niederrhein der St. Franziskus-Stiftung mit Sitz am St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort und Vater zweier Kinder geht seine Aufgabe ebenfalls hoch motiviert an: „Für den Niederrhein will ich in den Landtag, um im Team mit Charlotte und Julia unserer Heimat dem Kreis Wesel eine weitere starke Stimme zu geben. Die Erfolgspolitik der CDU für den ländlichen Raum muss mit drei CDU-Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag fortgeführt werden." Dinslaken zählt zum Wahlkreis Oberhausen/ Wesel I. Dort läuft die Kandidatenfindung noch.